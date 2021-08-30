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Заря - Ворскла, фото Ворскла
30 августа 2021, 00:33
Заря в рамках поединка шестого тура чемпионата Украины принимала на своем поле Ворсклу и добилась минимальной победы.
Луганчане вырвали три очка под занавес встреч благодаря точному удару Фримпонга.
Обзор матча:
Заря — Ворскла 1:0
Гол: Фримпонг, 84.
Заря: Мацапура — Фаворов, Вернидуб, Имереков, Жуниньо — Назарина — Громов (Аллахьяр, 60), Кочергин, Булеца — Гладкий (Шахаб, 60), Кабаев.
Ворскла: Ризнык — Чеснаков, Тамм, Бондаренко — Пердута, Тилль, Челядин, Якубу (Пуцлин, 46) — Скляр (Кушниренко, 82), Кане — Степанюк.
Предупреждения: Назарина, Имереков — Пердута, Якубу, Скляр, Тамм.