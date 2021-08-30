Украина

Донецкая команда, якобы, спешила в аэропорт.

Донецкий Шахтер сенсационно потерял очки в матче шестого тура украинской Премьер лиги, сыграв в результативную ничью с закарпатским Минаем.

Примечательно, что после матча на пресс-конференцию не пришел наставник "горняков" Роберто Де Дзерби.

Как сообщил директор каналов Футбол Александр Денисов в эфире программы Великий футбол, наставник не дал комментарий после матча из-за из-за необходимости улететь из Ужгорода.

По словам Денисова, Ужгородский аэропорт работает таким образом, что закрывается в 20.00. Матч закончился около 19.00, а уже в 19.35 команда должна была быть в самолете, чтобы улететь в Киев.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Минай — Шахтер.



