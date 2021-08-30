Украина

Футболист рассказал о матче с Ворсклой.

В рамках шестого тура УПЛ луганская Заря дома сумела обыграть полтавскую Ворсклу со счетом 1:0.

На 79 минуте на поле появился ганский форвард Овусу Фримпонг, который стал героем забив на 83 минуте.

"Помню комбинацию с забитым голом. Я только вышел на замену, хорошо влился в игру. Счастлив, что забил.

На тренировках работаю очень усердно. Каждый день я тренируюсь в зале и когда приходит время выходить на поле, я настроен только на забитый гол", — сказал Овусу в интервью Профутбол Digital.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.