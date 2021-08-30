Футболист — о предстоящей международной игре.
Илья Забарный, УАФ
30 августа 2021, 18:26
Защитник киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный прокомментировал предстоящий матч против Казахстана.
"К Казахстану будем готовиться с двойной мотивацией. Хотим вернуть должок за первый матч. Как обычно провели день восстановления после игры.
Буквально завтра-послезавтра восстановлюсь, как и все, и будем готовы", — сказал Забарный пресс-службе УАФ.
Отметим, что поединок Казахстан — Украина состоится уже первого августа в Астане. Начало поединка — в 17:00 по киевскому времени.
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