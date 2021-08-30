Украина

Футболист — о предстоящей международной игре.

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Илья Забарный прокомментировал предстоящий матч против Казахстана.

"К Казахстану будем готовиться с двойной мотивацией. Хотим вернуть должок за первый матч. Как обычно провели день восстановления после игры.

Буквально завтра-послезавтра восстановлюсь, как и все, и будем готовы", — сказал Забарный пресс-службе УАФ.

Отметим, что поединок Казахстан — Украина состоится уже первого августа в Астане. Начало поединка — в 17:00 по киевскому времени.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.