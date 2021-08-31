Украина

Football.ua размышляет, кто станет основным вратарем национальной сборной Украины в ближайших матчах.

В национальной сборной Украины ситуация с голкиперами случилась из ряда вон выходящая. Из тех вратарей, которые ездили на Евро-2020 остался только Андрей Пятов. При этом сам ветеран донецкого Шахтера после европейского первенства объявил о завершении карьеры в сборной и стало понятно, что это место он освободил для Андрея Лунина из Реала. Другие два основных голкипера сборной – Анатолий Трубин и Георгий Бущан. Оба они травмировались накануне сбора национальной команды, а Андрей Лунин накануне сдал позитивный тест на коронавирус.

Новый главный тренер сборной Украины попросил Андрея Пятова из Шахтера отложить свое решение заканчивать со сборной и помочь ему и его команде в ближайших матчах. Также Александр Васильевич вызвал Дмитрия Ризныка из Ворсклы, с которым знакомым по работе с молодежными сборными. Третьим его выбором стал Денис Бойко, который не без успеха сейчас заменяет Георгия Бущана в рамке ворот киевского Динамо.

По нашему мнению, меньше всего шансов сыграть в предстоящих матчах у Дениса Бойко.

Он из этой троицы был вызван последним, когда стало известно про коронавирус Андрея Лунина. Скорее всего тренерский штаб будет выбирать между Дмитрием Ризныком, который выдает сильные матч за матчем в составе полтавской Ворсклы и между Андреем Пятовым, который спустя длительное время вернулся в ворота донецкого Шахтера.

В пользу Дмитрия Ризныка говорит несколько факторов. Во-первых, как мы уже говорили – Ризнык работал с Петраковым, и тренер прекрасно осведомлен с сильными и слабыми качествами этого игрока. Во-вторых, Ризнык – молодой перспективный вратарь, которого в последние недели СМИ так активно сватали в Шахтер.

У Андрея Пятова аргументов в его пользу больше. Для начала скажем банальную вещь, Пятов – опытный голкипер, у которого за спиной огромное количество поединков самого высокого уровня. Вспомним о заветной цифре в 100 матчей, которую Пятов пока так и не достиг и в своих интервью сокрушался на этот счет. Сейчас на счету Андрея 97 поединков в "желто-голубой" футболке. Ну и как не сказать о том, что Андрей Пятов сейчас действительно выглядит хорошо. В первом матче после паузы против Черноморца были тревожные моменты в его игре, но уже в следующем важнейшем поединке против Монако Пятов сделал несколько впечатляющих сейвов и помог своей команде пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. Да и выдергивать человека, который объявил о завершении карьеры в сборной, чтобы просто дать ему шанс просидеть на скамейке запасных – тоже неправильно.

У Украины впереди три поединка – два отборочных против Франции и Казахстана и товарищеская игра против сборной Чехии. Не исключено, что все три вратаря получат игровое время, а может кто-то будет играть официальные игры, а кто-то другой выйдет на поле в товарищеской игре. Но опять же не отпускает цифра в 97 матчей в составе сборной у Андрея Пятова. Предстоящие три матча как раз могли бы помочь достичь приятной отметки в 100 игр.

Спрогнозируем следующий исход событий – Андрей Пятов будет играть два ближайших матча отбора, а в товарищеской игре появится Бойко или Ризнык, которого Пятов символично поменяет в концовке встречи под овации стадиона. Звучит красиво, не правда ли? А как оно будет на самом деле, узнаем уже совсем скоро.

Сергей Горбаченко, Football.ua