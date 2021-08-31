Украина

Футболисты "горняков" соберутся вместе второго сентября.

После насыщенного старта клубного футбола в мире наступил перерыв на международные матчи сборных. Национальные команды проведут матчи отбора на ЧМ-2022.

Воспользовавшись паузой на международные матчи, тренерский штаб донецкого Шахтера предоставил своим футболистам, которые не получили вызов в сборную, три дня выходных.

Также к тренировкам второго сентября должен вернуться Педриньо, который пропустил несколько матчей "горняков" из-за травмы.Отмечается, что Анатолий Трубин и Валерий Бондарь продолжают индивидуальное восстановление. К слову, Трубин назвал потенциальную дату возвращения на футбольное поле.

Сообщается, что команда Роберто Де Дзерби соберется в Святошино в четверг, 2 сентября. В дальнейшем команда будет чередовать 1 и 2 тренировки в день.