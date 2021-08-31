Украина

Украинский голкипер Анатолий Трубин продолжает восстанавливаться от травмы мениска.

Голкипер Шахтера Анатолий Трубин, который выбыл из игры на полтора месяца из-за травмы мениска, рассказал о своем восстановлении и назвал потенциальную дату возвращения на футбольное поле.

По словам Трубина, он уже на третий день после операции начал тренироваться и надеется вернуться на поле после международной паузы на матчи национальных сборных.

"Мне сделали операцию в пятницу вечером 20 числа и в субботу с утра мне перевязку сделали, помазали бетадином, это как лед, заклеили и сказали идти домой. Первые два дня я побыл дома, мне сказали, чтобы я отошел от наркоза и на третий день я уже начал заниматься.

Занимаюсь в зале. Первую неделю — 10 дней нужно поддерживать тонус мышц и именно саму силу, чтобы сила и тонус и в левой ноге, и в правой были одинаковы. Сегодня мне сняли швы, на девятый день. Еще есть все равно небольшой отек. Я чувствую, что мне все легче и легче, отек уходит.

Мне сказали сделать выходной, чтобы шрамы зажили, и уже со вторника начинаю адаптацию для хряща и работать в бассейне. Если все будет хорошо, то в пятницу начну бегать на поле, уже работа посерьезней.

После сборов национальной сборной Украины, надеюсь, смогу вернуться в общую группу. Очень надеюсь, что организм будет правильно восстанавливаться и смогу как можно скорее вернуться", — заявил Трубин в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что сборная Украины вылетела в Казахстан на матч отбора к ЧМ-2022 с тремя вратарями в составе. Петраков взял с собой Андрея Пятова, Дениса Бойко и Дмитрия Резника.

Напомним, матч Казахстан — Украина состоится первого сентября в Нур-Султане. Старт матча запланирован на 17:00.