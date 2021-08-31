Украина

Украинский вратарь Шахтера Анатолий Трубин хочет перебраться в чемпионат Англии.

Молодой голкипер Шахтера Анатолий Трубин рассказал о своих целях на будущее, намекнув, что в скором времени может покинуть донецкий Шахтер.

По словам Трубина, он хочет попробовать свои силы в европейском топ-чемпионате, но считает, что именно Шахтер сделал его тем, кем он сейчас является.

"Мне бы хотелось попробовать себя в топ-чемпионате. Лично для меня — это Англия, мечта с детства. Ты выходишь из зоны комфорта, другая страна, язык. Тебе нужно выкладываться на 200% в каждой игре.

Если это случится, хочу чтобы все было красиво. Шахтер сделал меня тем, кем я есть сейчас. Да, я учу английский, но для общего развития, чтобы за границей мог чувствовать себя комфортно", — сказал Трубин в интервью BurBuzz

В нынешнем сезоне 20-летний вратарь сыграл в пяти матчах Шахтера и пропустил семь мячей.