Представляем вашему вниманию результаты матчей третьего раунда Кубка Украины.
ФК Волынь
31 августа 2021, 22:15
Сегодня, 31 августа, состоялся ряд поединков третьего предварительного раунда Кубка Украины.
Эпицентр (Дунаевцы) — Нива (Тернополь) 1:0
Гол: Барбоза, 29.
Буковина (Черновцы) — Прикарпатье (Ивано-Франковск) 1:1 (по пенальти 2:4)
Голы: Салбак, 59 — Цюцюра, 33.
Карпаты (Львов) — Волынь (Луцк) 2:3 (после доп. времени)
Голы: Кожанов, 90+3, Галенков, 111 — Сасовский, 56, Ляшенко, 94, Кузнечиков, 106.
ЛНЗ (Черкассы) — Олимпик (Донецк) 2:1
Голы: Сторчоус, 74, Галенко, 90 — Белый, 62 (с пенальти).
Оболонь (Киев) — Полесье (Житомир) 1:0
Гол: Щебетун, 65.
Чернигов (Чернигов) — Альянс (Липовая Долина) 1:5
Голы: Порохня, 86 — Карноза, 14, Шмигельский, 34, Агапов, 82, Загинайлов, 89 (с пенальти), Пиднебенной, 90+4.
Никополь (Никополь) — Таврия (Симферополь) 0:3
Голы: Ковалев, 12, 47, Белоконь, 83.
Балканы (Заря) — ВПК-Агро (Вишневое) 1:3 (после доп. времени)
Голы: Приемов, 90+4 — Будняк, 47, Кулиш, 94, Де Паула, 100.
Металлург (Запорожье) — Горняк-Спорт (Горишние Плавни) 2:3
Голы: Могильный, 18, 29 — Ямполь, 32 (с пенальти), Яворский, 34, 51.
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