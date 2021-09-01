Украина

Украинец Сергей Чоботенко получил перелом наружной лодыжки.

Защитник Мариуполя Сергей Чоботенко выбыл из обоймы азовцев ориентировочно на два месяца.

Как сообщает клубная пресс-служба, защитник получил перелом наружной лодыжки в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги против черниговской Десны.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в трех матчах Мариуполя, не сумев отметиться результативными действиями.

Напомним, Мариуполь занимает 16 место по итогам шести туров УПЛ, имея в своем активе один турнирный пункт.