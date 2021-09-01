Украина

Футболист не впервые сыграет за национальную команду.

Защитник и капитан ПФК Львов Энес Махмутович получил вызов в сборную Люксембруга, сообщает пресс-служба клуба.

Сразу же после поединка УПЛ против Руха Махмутович отправился в расположение своей национальной команды.

Люксембург в рамках квалификации на ЧМ-2022 дома встретится с Азербайджаном 1 сентября, а 4 числа против Сербии на выезде.

На счету Махмутовича 17 матчей за сборную Люксембурга, в которых голевыми действиями не отличался.

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