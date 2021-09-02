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Football.ua знакомит с бразильским новичком киевского Динамо.

Киевское Динамо перед закрытием трансферного окна успело оформить дорогостоящий переход бразильского игрока Витора Уго Наума Дос Сантоса или просто Витиньо. Столичный клуб выплатил Атлетико Паранаэнсе 6 миллионов евро за этого игрока. Одним из важных факторов при переходе этого исполнителя стал тот факт, что его одобрил сам Мирча Луческу. А это все-таки означает, что свои шансы футболист в первой команде наверняка получит.

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании InStat.

После попадания киевского Динамо в прошлом году в групповой этап Лиги чемпионов подобных трансферов все ждали еще зимой. Второй год подряд киевляне будут играть на групповой стадии самого престижного евротурнира и это таки убедило руководство Динамо потратиться. Приглашение атакующего флангового игрока стало особенно актуальным в тот момент, когда Жерсон Родригес был отправлен во французский Труа в аренду.

Сейчас Витиньо 22 года и он уже имеет определенный опыт выступлений на взрослом уровне. Свой первый профессиональный контракт он подписал еще в 2018-м году. Ему практически сразу удалось пробиться в основу первой команды. Была в жизни Витиньо очень тяжелая страница – игрок, как бы это странно не звучало, подстригая ногти, нанес себе травму и поранился. Сперва он не придал этому особого значения, но позже занес инфекцию, из-за которой угодил в реанимацию. Под угрозой была не только футбольная карьера, но и жизнь бразильского игрока. Футболист сумел справиться с этой ситуацией и вскоре вернулся на футбольное поле.

Прошлый сезон стал лучшим в его карьере, а на родине его начали отмечать, как одного из самых одаренных игроков своего поколения.

Какой же профайл у этого игрока? Витиньо среднего роста – 177 см, достаточно худощав – 67 кг. Он легкий, быстрый и техничный футболист. Лучше всего чувствует себя на фланге атаки, при чем не имеет значения какой фланг, поскольку футболист прекрасно владеет обеими ногами. Без особой потери качества может использоваться и в позиции атакующего полузащитника. Одним словом, может использоваться по всей ширине атаки, только не в роли финишера – наконечника атак.

Давайте посмотрим на цифры Витиньо за прошлый сезон и на цифры фланговых игроков Динамо.

На что стоит сразу обращать внимание, так это на количество голевых передач и навесов. Голевых передач у Витиньо не было в принципе, а навешивал он крайне мало. При этом у него достаточно большое количество обводок и на приемлемом уровне количество ударов по воротам. Отсюда не сложно сделать вывод, что игрок любит сам завершать атаки, смещаясь с фланга в середину. Настораживает достаточно большое количество потерь мяча на своей половине. Это можно списать на игровую дисциплину. Все молодые бразильцы грешат этим, по всей видимости Витиньо – не исключение из правил. По своей работе с мячом и игровым характеристикам его можно сравнить, возможно, с молодым Виллианом, а как работать с такими футболистами Мирча Луческу знает лучше других.

Теперь же только от самого футболиста зависит его будущее. Важно, с какими целями он приехал в Киев: зарабатывать большие деньги и наслаждаться богатой жизнью или же расти как футболист и прогрессировать, ставя перед собой большие цели и задачи. В случае с бразильскими игроками всегда большую роль играет именно характер и дисциплина футболиста. И не такие бразильские "бриллианты" оставались в разряде талантливых и перспективных. Будем надеяться, что Витиньо сумеет оставить не меньший след в истории киевского клуба, чем Данило Силва, который на представлении игрока побыл в роли его переводчика.

Сергей Горбаченко, Football.ua