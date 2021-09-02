Команды Игоря Йовичевича и Юрия Гуры встретятся 4 сентября.
Футболисты Днепра-1. Фото Днепр-1.
02 сентября 2021, 11:05
Днепр 1 и Александрия проведут контрольный поединок, воспользовавшись международной паузой на матчи сборных.
Как сообщает пресс-служба днепрян, матч запланирован на 4 сентября и будет носить сугубо информативный характер для наставников обеих команд.
Также отмечается, что в расположение команды вернулся форвард Артем Довбык, который из-за травмы покинул лагерь сборной Украины, и продолжит восстанавливаться по индивидуальной программе.
Напомним, по итогам шести туров подопечные Юрия Гуры идут на шестой строчке турнирной таблицы, а команда Игоря Йовичевича занимает третью позицию в таблице.