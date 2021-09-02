Украина

Команды Игоря Йовичевича и Юрия Гуры встретятся 4 сентября.

Днепр 1 и Александрия проведут контрольный поединок, воспользовавшись международной паузой на матчи сборных.

Как сообщает пресс-служба днепрян, матч запланирован на 4 сентября и будет носить сугубо информативный характер для наставников обеих команд.

Также отмечается, что в расположение команды вернулся форвард Артем Довбык, который из-за травмы покинул лагерь сборной Украины, и продолжит восстанавливаться по индивидуальной программе.

Напомним, по итогам шести туров подопечные Юрия Гуры идут на шестой строчке турнирной таблицы, а команда Игоря Йовичевича занимает третью позицию в таблице.

