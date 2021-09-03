Украина

Football.ua рассказывает о ключевых моментах предстоящего чемпионата Европы среди молодежи.

Сборная Украины U-21 начинает свой путь в отборочном цикле чемпионата Европы среди молодежи, финальная стадия которого пройдет летом 2023 года, а странами-хозяйками станут Грузия и Румыния. Поединки турнира с участием 16 команд примут четыре стадиона в Румынии (два в Клуж-Напоке и два в Бухаресте), а также четыре стадиона в Грузии (Батуми, Поти и два в Тбилиси). Матч открытия примет Румыния, тогда как финал пройдет в Грузии. Участие в турнире смогут принять футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2000 года.

Впрочем, думать о большей части вышеперечисленного пока еще рано, ведь для попадания в финальную стадию турнира подопечным Руслана Ротаня и другим 52-м молодежным сборным предстоит преодолеть квалификационный раунд. Так, в связи с предстоящим стартом отбора на Евро-2023, который начнется для сборной Украины U-21 поединком против Сербии (начало — в 19:00), Football.ua предлагает вам ознакомиться со всеми ключевыми моментами турнира, о которых нужно знать.

С кем сыграет сборная Украины U-21 в отборе: состав всех групп

Жеребьевка квалификационного раунда состоялась 28 января 2021 года, в результате которой 53 сборные разбили на девять групп: восемь квартетов по шесть команд, а в состав одной группы (I) попало всего пять коллективов.

Молодежная сборная Украины оказалась в группе H вместе с Фарерскими островами, Арменией, Сербией, Северной Македонией, а также хорошими знакомыми нашей главной команды страны по отбору на чемпионат мира 2022 года — Францией.

Группа A: Хорватия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония

Группа B: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино

Группа C: Испания, Россия, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта

Группа D: Португалия, Греция, Исландия, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн

Группа E: Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдова, Гибралтар

Группа F: Италия, Швеция, Ирландия, Босния, Черногория, Люксембург

Группа G: Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра

Группа H: Франция, Сербия, Украина, Северная Македония, Фарерcкие острова, Армения

Группа I: Дания, Бельгия, Турция, Шотландия, Казахстан

Кто попадет в финальную стадию Евро-2023?

Групповой этап квалификационного раунда молодежного чемпионата Европы пройдет в период с 25 марта 2021 года до 14 июня 2022 года. Некоторые из команд, как Армения и Фареры, уже провели по одному матчу, однако многие коллективы, в том числе и Украина, начнут свой путь в отборе только сейчас.

Попасть напрямую в финальную стадию Евро-2023 U-21 смогут девять победителей своих групп и одна команда, которая станет лучшей среди всех тех, кто займет итоговые вторые строчки. Остальные восемь обладателей вторых мест в своих группах разыграют между собой еще четыре путевки в стыковых матчах. Произойдет это в сентябре 2022 года.

Единственными двумя участниками финального тура Евро-2023 на данный момент являются молодежные сборные Грузии и Румынии, которые получили право "перескочить" отбор на правах стран-хозяек турнира.

Календарь матчей сборной Украины U-21 в отборе на Евро-2023

Состав сборной Украины U-21

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Колос Коваливка), Мирослав Зновенко (Никополь).

Защитники: Максим Таловеров (Динамо, Чехия), Костянтин Вивчаренко, Владимир Бражко (оба — Динамо Киев), Александр Драмбаев (Мариуполь), Алексей Сыч (Рух Львов), Арсений Батагов (Днепр-1), Олег Горин (Минай), Валерий Дубко (Черноморец).

Полузащитники: Иван Желизко (Валмиера, Латвия), Александр Назаренко (Днепр), Даниил Алефиренко (Заря Луганск), Дмитрий Крыськив (Металлист 1925), Николай Михайленко, Богдан Билошевский, Максим Брагару (все — Черноморец), Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко (все — Шахтер Донецк).

Нападающие: Владислав Супряга (Динамо Киев), Богдан Вьюнник (Мариуполь), Николай Кухаревич (Левен, Бельгия).

Главный тренер — Руслан Ротань.

Интересные факты о молодежном Евро (U-21)

- Сборная Германии попытается защитить чемпионский титул, добытый в 2021 году в Венгрии и Словении по итогам финального матча с Португалией (1:0). Победа в минувшем розыгрыше Евро стало третьей в истории немецкой молодежной сборной.

- Сборная Англии может выйти в финальную часть молодежного Евро девятый раз кряду.

- Сборная Италии может пробиться в финальную часть молодежного Евро в рекордный 13-й раз.

- Сборная Грузии сыграет в финальном турнире впервые.

- Албания, Андорра, Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Болгария, Кипр, Эстония, Фарерские острова, Гибралтар, Казахстан, Косово, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Черногория, Северная Ирландия, Ирландия, Сан-Марино и Уэльс ранее не участвовали в финальной части Евро.

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