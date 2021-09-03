Украина

Клуб рассматривал и другие кандидатуры.

Новым главным тренером Львова станет белорусский специалист Олег Дулуб, который ранее уже работал в Украине.

55-летний белорус в ближайшее время подпишет контракт со львовским клубом. Сроки контракта пока неизвестны.

Отметим, что Львов также рассматривал и других специалистов, в частности Александра Чижевского из Агробизнеса, и экс-наставника Зирки и Карпат испанца Дарио Друди.

Что касается Дулуба, то в конце июня 2021 года он покинул Крумкачи из второго дивизиона Беларуси. В Украине он достаточно успешно тренировал Карпаты и Черноморец.

Напомним, после поражения Львова от Ингульца в УПЛ клуб покинул наставник Анатолий Бессмертный.

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