Украина

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему покинул национальную команду.

Андрей Шевченко собрал специальную пресс-конференцию, на которой рассказал об истинных причинах, почему он и его штаб прекратили работу с национальной команды.

"Мы провели в сборной прекрасные пять лет и получили огромное удовольствие. У нас получилось стать одним целым. Думаю, что у всех есть много вопросов и главный из них — почему наша команда не продлили контракт с национальной командой. После Евро-2020 мы решили продлить соглашение со сборной. По приезду в Киев мы встретились с президентом УАФ Андреем Павелко, где я ему сообщил об этом решении. Он ответил, что не готов обсуждать этот момент, и я улетел в отпуск. Потом мы встретились на финале Евро-2020, но никакого разговора о пролонгации контракта не было".

"30 числа контракт закончился, и я об этом сообщил в соцсетях. Я ни в коем случае не говорил о том, что ухожу. Контракт был подписан именно таким образом, потому что я хотел подвести итоги после Евро-2020 и понять, стоит ли продлевать контракт. Мы со своей стороны хотели продолжать работать со сборной. Я констатирую факты. Я за две недели слышал очень много разговоров и считаю, что болельщики, журналисты и вся общественность должны знать, как все происходило. Сейчас с Павелко у нас нет контактов".

"За пять лет наши контракты не менялись. В контрактах были всегда одни и те же цифры. Еще раз. Мы не хотели уходить, мы хотели работать дальше и продлить контракт".

Место Андрея Шевченко в сборной Украины занял Александр Петраков. На данный момент он исполняет обязанности главного тренера.

Football.ua