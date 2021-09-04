Украина

Наставник сборной Украины в матче против французов сможет рассчитывать на 23 футболистов.

Украинский специалист Александр Петраков, который исполняет обязанности главного тренера сборной Украины, определился с заявкой национальной команды на матч отбора к ЧМ-2022 против Франции.

Как сообщает официальный сайт УАФ, Петраков в матче с Францией может рассчитывать на 23 исполнителей.

Примечательно, что в заявке не нашлось места футболисту варшавской Легии Игорю Харатину. Стоит отметить, что в обойме национальной команду уже присутствуют Тарас Степаненко и Александр Зубков, которые пропускали матч с Казахстаном.

Вратари: Денис Бойко, Андрей Пятов, Дмитрий Ризнык.

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Тарас Качараба, Александр Тымчик, Виталий Миколенко, Виктор Корниенко, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Виктор Цыганков, Александр Караваев.

Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.

Напомним, матч Украина — Франция состоится в субботу, 4 сентября, старт встречи запланирован на 21:45.