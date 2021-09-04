Украина

Спарринг завершился победой "черно-белых".

Луганская Заря и петровский Ингулец заполнили паузу на международные матчи товарищеским поединком.

В первом тайме был забит лишь один мяч. После разрезной передачи защитник Ингульца срезал мяч в свои ворота.

Во втором тайме луганчане сумели дважды отличиться. Сначала забил Максим Лунев, а после и Дмитрий Хомченовский.

Под конец игры гости один мяч отквитали. Так как Ингулец не освещал поединок, автора гола и автогола остаются неизвестными.

Заря - Ингулец 3:1

Голы: ? (АГ), 20, Лунев, 70, Хомченовский, 75 — ?, 82

Заря: Мацапура (Сапутин, 82), Цвек, Снурницын, Руфати, Хомченовский (Смиян, 82), Овусу, Лунев, Нагнойный, Казаков (Дудник, 82), Гильерме (Алибеков, 70), Кристиан.