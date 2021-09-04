Украина

Футболист рассказал о своем трансфере.

Новичок львовского Руха Владимир Костевич прокомментировал свой переход из киевского Динамо в аренду.

"Конечно, рад вернуться во Львов. Давно не был в своем родном городе. Здесь многое изменилось. Мой переход в Рух состоялся очень быстро. Встретились с Леонидом Кучуком и Игорем Дедышиным и договорились, что поможем друг другу.

Знаю, что команда и клуб прогрессируют. У желто-черных амбициозные планы, замечательная академия и интересный проект. Мой футбольный путь начинался именно с Руха. В 6-7 классах я учился в школе имени Мирона Маркевича в Винниках.

Задание? Я не играл в течение последнего года, а это в футболе очень большой промежуток времени. Хочу вернуться на поле, снова заявить о себе и напомнить всем, на что я способен", — сказал Костевич.

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