Украина

Команды обменялись забитыми мячами под занавес поединка.

Клубы УПЛ не теряют зря времени в период международной паузы и готовятся к возобновлению чемпионата путем проведения товарищеских матчей.

Так, Днепр-1 провел очную встречу товарищеского характера с Александрией, в который выявить сильнейшего командам не удалось.

Казалось, что гол Билла на 88-й минуте принесет днепровскому клубу минимальную победу, однако в компенсированное время Стецьков вернул равновесие в счете и установил итоговый результат матча — 1:1.



Днепр-1 — Александрия 1:1

Голы: Билл, 88 — Стецьков, 90+1

Днепр-1: Юрчук (Паст, 46, Кожокару, 67), Лучкевич (Чалый, 66), Сваток, Логинов (Адамюк, 46), Дубинчак (Монте, 46), Игнатенко, Ди Франко, Билл (Руденко, 89 ), Гуцуляк (Лебедев, 89), Когут (Свистун, 89), Русин (Кивинда, 89).

Александрия (1 тайм): Билык, Мирошниченко, Бухал, Мельник, Цуриков, Дрышлюк, Демченко, Гринь, Мустафаев, Третьяков, Одарюк.

Александрия (2 тайм): Горох (Ермаков, 66), Бухал (Захидный, 66), Фомба, Стецьков, Сацевич, Сытников, Копина, Кирюханцев, Кожушко, Калюжный, Спинелли.