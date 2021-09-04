Украина

Футболист сезон проведет в львовском клубе.

ПФК Львов на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Колоса Станислава Сорокина.

Речь идет об аренде хавбека сроком на один сезон. Также у Львова есть право выкупа футболиста.

Отметим, что 21-летний Сорокин — воспитанник киевского Динамо. Также он выступал за Кремень.

За Колос Сорокин выступает с 2019 года. С тех пор он сыграл 6 матчей, в которых забил один гол.

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