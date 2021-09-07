Украина

Полузащитник молодежной сборной Георгий Судаков поделился ожиданиями от предстоящего матча против Армении.

Во вторник, 7 сентября, молодежная сборная Украины сыграет матч второго тура отборочного цикла к Евро-2021 против сборной Армении.

Полузащитник "молодежки" Георгий Судаков поделился ожиданиями от предстоящего матча, сравнив специфику работы Шевченко и Ротаня.

"Первый матч в отборочном турнире принес нам только положительные эмоции. Верю, что победа над сербами придаст команде уверенности. Этот выигрыш был очень важен для будущего, ведь мы обыграли прямого конкурента по группе.

С Арменией ждем не менее сложного поединка, но все ребята верят в положительный результат. По крайней мере мы отдадим все силы, чтобы взять три очка.

Принципы работы Андрея Шевченко и Руслана Ротаня совпадают? Да. В общем-то, все, что наигрывалось в национальной сборной, переносилось в молодежку", — приводит слова Судакова zbirna.com

Напомним, матч Украина — Армения состоится во вторник, 7 сентября. Старт встречи запланирован на 19:00.