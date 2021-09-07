Украина

Полузащитник луганской Зари прокомментировал дебютный вызов в расположение национальной команды.

В среду, 8 сентября, сборная Украины проведет контрольную игру против национальной команды Чехии.

Украинский полузащитник Владислав Кочергин, который получил дебютный вызов в национальную команду, рассказал о настрое на предстоящий матч.

"Ждал этого, мечта детства. Мне кажется, у каждого футболиста, который начинает свой путь, есть мечта представлять свою национальную команду. Поэтому я очень рад что я здесь. Ребята все приняли хорошо. Готовимся к игре.

Главный тренер объяснил, что требует от футболистов, что будет требовать от меня на футбольном поле. На тренировках атмосфера хорошая. Все на позитиве.

Сборная Чехии — хорошая команда. Есть футболист, который забил на Евро-2020 четыре мяча. Постараемся выйти и добиться позитивного результата.

Когда играет национальная команда, такого понятия, как товарищеская игра, нет. Будет отдаваться максимально, потому что защищаем честь страны", — сказал Кочергин в комментарии УАФ.

Напомним, матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября. Старт встречи запланирован на 21:45.