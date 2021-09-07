Украина

Football.ua предлагает вашему внимаю прямую трансляцию пресс-конференции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

После минувших сентябрьских поединков против Казахстана и Франции, которые прошли в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года, сборная Украины проведет противостояние товарищеского характера с национальной командой Чехии.

Накануне этой встречи исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков посетит пресс-конференцию, во время которой ответит на вопросы журналистов. Начало — сегодня, 7 сентября, в 19:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция пресс-конференции Александра Петракова

Напомним, матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.