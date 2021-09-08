Украина

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, анонсируют матч между сборными Украины и Чехии.

Украина отыграла свои два матча отборочного цикла к чемпионату мира 2022-го года, и теперь новый тренерский штаб во главе с Александром Петраковым получил возможность проверить других исполнителей в товарищеской игре против Чехии.

Чехия – Украина

Среда, 8 сентября, 21:45. Стадион Дусан Арена, Пльзень. Филип Глова (Словакия) – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканалах: Украина и Футбол 1.

Национальная сборная Украины после двух изнурительных поединков проведет товарищескую игру. Наконец-то Александр Петраков может выдохнуть и поэкспериментировать в предстоящем матче.

Ничейные результаты в матчах против Казахстана и Франции оставили странное послевкусие. С одной стороны, снова не проиграли французам, что хорошо. С другой – обязаны были обыгрывать казахов, но сыграли вничью, что плохо. После этих поединков тренерский штаб сборной принял вполне логичное решение отпустить основных игроков сборной, которые имеют насыщенный график и дать им возможность перевести дух и получить небольшой отдых в разгар сезона перед стартом в Лиге чемпионов.

Так после поединка против французов команду покинули: Миколенко, Забарный, Сидорчук, Цыганков, Пятов, Матвиенко и Степаненко. Эти представители Динамо и Шахтера были задействованы в предыдущих матчах и их отъезд выглядит вполне логичным. А вот отъезд Руслана Малиновского из расположения национальной команды объяснить достаточно сложно. Некогда лидер украинской сборной, и в матче против Казахстана, и в матче против Франции выходил только лишь на замену. Александр Петраков признался, что Руслан обиделся на него за то, что не попадал в стартовый состав команды. Очень не хотелось бы, чтобы данная ситуация далее переросла в конфликт между нашим новым тренером и одним из лучших украинских футболистов на данный момент.

Получили вызов в национальную команду три футболиста: Ефим Конопля, Сергей Булеца и барабанная дробь… Владислав Кочергин. Почему мы так акцентируем свое внимание именно на Кочергине? Да потому, что этот игрок уже длительное время является лидером луганской Зари и многие СМИ упорно сватали его в национальную команду последние несколько лет, а предыдущий тренерский штаб уперто игнорировал этого футболиста. Теперь же Владислав получит возможность показать, ошибался ли на его счет Андрей Шевченко или же наоборот был прав.

Предугадать стартовый состав нашей команды достаточно сложно. Ведь поединок имеет товарищеский статус и по регламенту по ходу поединка можно сделать целых шесть замен. Потому стоит ожидать, что многие получат свое игровое время, но вот кто выйдет с первых минут поединка? Вопрос.

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История противостояний

Положение команд в рейтинге ФИФА

Чехия – 31

Украина – 25

Статистика команд за последние 10 матчей

Комментарии перед матчем

Исполняющий обязанности главного тренера национальной сборной Украины Александр Петраков:

"Сыграют ли завтра два вратаря? Я не могу сказать перед игрой об этом. Это официальный контрольный матч с 6 заменами. Завтра будем смотреть. Парни из Зари заслужили ли на вызов в сборную? Посмотрим на поле. Дам им шанс сыграть. Выйдет, покажет, будем рассчитывать. Игровое время они получат завтра.

Основные игроки устали. Я это увидел. Везти игроков и грузить их еще три дня? Я захотел, чтобы они побыли с семьями. Были очень тяжелые две игры и я их отпустил. Результат для меня очень важный завтра. Перед игрой с Финляндией нужен позитивный результат. Очень важен этот результат".

Вратарь сборной Чехии Индржих Станек:

"Я уже получил удовольствие от матча в Бельгии, это был исключительный момент в моей карьере, и я очень рад такому опыту. Теперь очень жду матча в Пльзене, готов на 100%. Для меня это будет особенный день. Впервые сыграю на домашней арене в основе сборной. Сбудется моя мечта".

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шилгавы:

"Мы уже определились с большинством футболистов, которые завтра сыграют с первых минут. Это товарищеский поединок, но мы подходим к нему очень собранно и серьезно. Нас ожидает борьба с сильным соперником, которого не стоит недооценивать. Впрочем, я постараюсь привлечь к игре против Украины как можно больше футболистов".

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко:

"С Чехией у нас есть свои цели и задачи. Нужно выходить, делать результат, играть и с позитивом готовиться к следующим играм отбора на ЧМ-2022. У нас спортсменов такая жизнь, что спустя месяц после рождения дочери – я не успел три ночи с ней пробыть. Я счастлив, моя жизнь поменялась по щелчку пальцев. Я сверх мотивирован".

Полузащитник сборной Украины Владислав Кочергин:

"Ждал этого, мечта детства. Мне кажется, у каждого футболиста, который начинает свой путь, есть мечта представлять свою национальную команду. Поэтому я очень рад что я здесь. Ребята все приняли хорошо. Готовимся к игре. Главный тренер объяснил, что требует от футболистов, что будет требовать от меня на футбольном поле. На тренировках атмосфера хорошая. Все на позитиве".

Защитник сборной Украины Ефим Конопля:

"Вызов в сборную — это всегда приятно, так как это главная команда страны. Я очень рад видеть всех ребят, так же как и они меня. Я приехал сюда, чтобы показывать результат и добиваться целей вместе с командой.

Очень понравилось, как сборная играла в матче с Францией: очень собранно, слажено. Было видно очень хорошее желание у ребят и мотивацию. Было приятно смотреть, как все ребята дорабатывали, старались и бились друг за друга".

прогноз 2:2

Сергей Горбаченко, Football.ua