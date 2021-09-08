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Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко высказался о победном матча в квалификации к Евро-2023.

Молодежная сборная Украины минимально обыграла сборную Армении в рамках отборочного цикла к Евро-2023.

Полузащитник "молодежки" Артем Бондаренко подвел итоги победного матча, заявив, что должны были "закрывать игру".

Думаю, общие впечатления положительные. Взяли очень тяжелые три очка. Выиграли два матча из двух. Думаю, хотим продолжать такой путь. Армяне не удивили. Достаточно боевая команда. На стадии сборных не бывает легких встреч.

Мы должны были закрывать игру. Есть такое в футболе. Такое случается, что вроде надо закрывать, а ты не закрываешь – и 2:2. И кому интересно, что хорошо играли? Хоть и не забили, но 2:1, уверенно довели концовку", — заявил Бондаренко после матча в флеш-интервью.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча молодежных сборных Украины и Армении.