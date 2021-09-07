U-21

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов отборочного поединка на молодежное Евро-2023.

В рамках квалификационного раунда молодежного чемпионата Европы 2023 года сборная Украины в Ковалевке встречалась с национальной командой Армении.

В этом противостоянии победа досталась подопечным Руслана Ротаня, которые открыли счет в середине первого тайма усилиями Крыськива, но перед самым перерывом гости сравняли счет, благодаря голу в исполнении Галстяна. Победу "сине-желтым" принес шикарный гол со штрафного в исполнении Мудрика в середине второго тайма.

Обзор матча:

Украина U-21 — Армения U-21 2:1

Голы: Крыськив, 20, Мудрик, 62 — Галстян, 45+4.

Украина U-21: Нещерет — Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко — Бондаренко, Криськив (Желизко, 86), Судаков — Назаренко (Алефиренко, 87), Мудрик (Михайличенко, 70), Вьюнник (Кухаревич, 55).