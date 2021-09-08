Украина

Защитник национальной команды заверил фанатов, что футболисты будут отдаваться на полную в матче с Чехией.

В среду, 8 сентября, сборная Украины проведет контрольную игру против национальной команды Чехии.

Защитник национальной команды Эдуард Соболь поделился ожиданиями от предстоящего матча против чешской команды.

"Для нас нет разницы, официальная игра, или товарищеская. Всегда хочется выходить и, в первую очередь, добиваться положительного результата, а к этому результату еще и подвести хорошую игру. Результат в этом матче важен и для тренера, и для всех футболистов", — сказал футболист в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября. Старт встречи запланирован на 21:45.