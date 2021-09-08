Украина

"Сине-золотые львы" провели успешнй спарринг.

ПФК Львов заполнил международную паузу, связанную с матчами сборной, контрольным поединком с представителем Второй лиги Карпатами из Галича — сообщил официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что это был первый, пусть и неофициальный, матч под руководством Олега Дулуба, недавно возглавившего команду.

Оказать достойного сопротивления представителю УПЛ галичане не смогли, поэтому спарринг превратился в отработку львовянами атакующих комбинаций.

Львов — Карпаты Г 3:0

Голы: Ныч, 34, Якимец, 51, Эрнест, 83.

Львов (1-й тайм): Костик, Бусько, Романчук, Брикнер, Крушинский, Якимец, Фране, Довгий, Политыло, Альваро, Ныч.

Львов (2=й тайм): Ильющенков, Грисьо, Романчук, Брикнер, Крушинский (Ременяк, 72), Якимец (Зозуля, 61), Довгий, Фране (Хамелюк, 79(, Альваро (Семенив, 61), Эрнест.