Львовяне обзавелись новым главным тренером.
Олег Дулуб, фото ПФК Львов
06 сентября 2021, 18:28
ПФК Львов подписал соглашение с Олегом Дулубом, сообщает официальный сайт львовского клуба.
Контракт с беларуским тренером был заключен на год с возможностью продления на еще один сезон.
В конце июня 2021 года Дулуб покинул Крумкачи из второго дивизиона Беларуси. В Украине он ранее работал с Карпатами и Черноморцем.
После шести туров ПФК Львов имеет в своем активе два очка и находится на предпоследней строчке турнирной таблицы.
Напомним, после поражения Львова от Ингульца в УПЛ клуб покинул наставник Анатолий Бессмертный.