Украина

Львовяне обзавелись новым главным тренером.

ПФК Львов подписал соглашение с Олегом Дулубом, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Контракт с беларуским тренером был заключен на год с возможностью продления на еще один сезон.

В конце июня 2021 года Дулуб покинул Крумкачи из второго дивизиона Беларуси. В Украине он ранее работал с Карпатами и Черноморцем.

После шести туров ПФК Львов имеет в своем активе два очка и находится на предпоследней строчке турнирной таблицы.

Напомним, после поражения Львова от Ингульца в УПЛ клуб покинул наставник Анатолий Бессмертный.