Украина

Подопечные Петракова сыграют против Чехии в желтых цветах.

Национальные команды Украины и Чехии определились с цветами форм на очный контрольный матч.

Как сообщает официальный сайт УАФ, подопечные Александра Александра Петракова выйдут на поле в Плзени в желтой форме, чешская команда сыграет в красных цветах. Голкипер сборной Украины сыграет в зеленой форма, Чехии — в черной.

Ранее сообщалось, что стала известна заявка сборной Украины на матч против Чехии.

Напомним, матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября. Старт встречи запланирован на 21:45.