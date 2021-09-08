Подопечные Петракова сыграют против Чехии в желтых цветах.
Сборная Украины. Фото УАФ
08 сентября 2021, 12:55
Национальные команды Украины и Чехии определились с цветами форм на очный контрольный матч.
Как сообщает официальный сайт УАФ, подопечные Александра Александра Петракова выйдут на поле в Плзени в желтой форме, чешская команда сыграет в красных цветах. Голкипер сборной Украины сыграет в зеленой форма, Чехии — в черной.
Ранее сообщалось, что стала известна заявка сборной Украины на матч против Чехии.
Напомним, матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября. Старт встречи запланирован на 21:45.