Украина

Наставник сборной Украины в матче против чехов сможет рассчитывать на 19 футболистов.

Украинский специалист Александр Петраков, который исполняет обязанности главного тренера сборной Украины, определился с заявкой национальной команды на товарищеский матч против Чехии.

Как сообщает официальный сайт УАФ, Петраков в матче с Францией может рассчитывать на 19 исполнителей.

Как и было известно ранее, лагерь национальной команды покинули несколько футболистов основного состава киевского Динамо и донецкого Шахтера, которые до этого имели практику во время матчей отбора на чемпионат мира-2022.

Заявка сборной Украины:

Голкиперы: Денис Бойко, Дмитрий Ризнык;

Защитники: Эдуард Соболь, Александр Сирота, Сергей Кривцов, Ефим Конопля, Виктор Корниенко, Тарас Качараба, Александр Тымчик, Александр Караваев;

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Александр Зубков, Евгений Макаренко, Владислав Кочергин, Александр Зинченко, Сергей Булеца;

Нападающие: Роман Яремчук, Даниил Сикан.

Напомним, матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября, старт встречи запланирован на 21:45.