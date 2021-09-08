Украина

Станислав Библик будет выступать в ФНЛ за Акрон.

Юный форвард донецкого Шахтера Станислав Библик продолжит карьеру в российском клубе Акрон, куда перебрался на правах аренды.

Как сообщает клубная пресс-служба, украинец будет выступать за клуб из Тольятти до конца нынешнего сезона.

Стоит отметь, что Библик выступал за юношескую команду Шахтера, в прошлом году провел три матча в составе Мариуполя.

Акрон выступает во втором российском дивизионе, где занимает 17-е место после девяти сыгранных матчей.