Станислав Библик будет выступать в ФНЛ за Акрон.
Станислав Библик. Фото Акрон.
08 сентября 2021, 14:55
Юный форвард донецкого Шахтера Станислав Библик продолжит карьеру в российском клубе Акрон, куда перебрался на правах аренды.
Как сообщает клубная пресс-служба, украинец будет выступать за клуб из Тольятти до конца нынешнего сезона.
Стоит отметь, что Библик выступал за юношескую команду Шахтера, в прошлом году провел три матча в составе Мариуполя.
Акрон выступает во втором российском дивизионе, где занимает 17-е место после девяти сыгранных матчей.