Украина

Фанаты выбрали лучшего футболиста клуба.

Вингер донецкого Шахтера Марлос стал лучшим игроком клуба по итогам августа, сообщает пресс-служба "горняков".

Фанаты дончан отдали Марлосу 2 462 балла (43%). Основную конкуренцию ему составил голкипер Анатолий Трубин (1 680 голосов). Замкнул тройку лидеров правый защитник Додо (420).

В августе Марлос провел 8 матчей: по 4 в УПЛ и Лиге чемпионов. Трижды он выходил на поле в основном составе и 5 раз со скамейки для запасных.

На его счету один мяч в ворота Монако, который перевел игру в дополнительное время. Тогда Шахтер вырвал ничью и вышел в группу Лиги чемпионов.

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