Ингулец дозаявил на сезон двух футболистов: полузащитника Андрея Якимива и вратаря Даниила Веклича.

Андрей Якимив прошлый сезон выступал в составе одесского Черноморца. Также он играл за камянскую Сталь, Десну, Карпаты и венгерский Ракоци.

Даниил Веклич ранее защищал ворота молодежного и юношеских составов Днепра-1.

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