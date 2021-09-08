Клуб пополнился двумя новыми игроками.
Андрей Якимив, ФК Сталь Камянское
08 сентября 2021, 23:36
Ингулец дозаявил на сезон двух футболистов: полузащитника Андрея Якимива и вратаря Даниила Веклича.
Андрей Якимив прошлый сезон выступал в составе одесского Черноморца. Также он играл за камянскую Сталь, Десну, Карпаты и венгерский Ракоци.
Даниил Веклич ранее защищал ворота молодежного и юношеских составов Днепра-1.
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