Украина

Football.ua после очередной ничейной игры сборной Украины решил поразмышлять о будущем национальной сборной во главе с Александром Петраковым.

Детально разбирать поединок против сборной Чехии нет особого смысла. Стартовый состав сборной Украины слабо напоминал основу. Много молодых и не очень футболистов получили свои шансы попробовать себя на таком уровне. В стартовом составе появилось сразу три дебютанта – Корниенко, Качараба и Сирота.

Тревожно, когда в центре обороны выходят сразу два дебютанта, третьим в их компании был Кривцов. Тревога была не напрасной, центр обороны плохо справлялся с давлением соперника, наличие опытного Кривцова не помогло, а еще и наличие вратаря, который очень посредственно играет ногами, сделало ситуацию на футбольном поле крайне опасной. Выйти из-под прессинга из обороны в атаку порой становилось сверхзадачей для этих ребят.

Откровенно в матче против Чехии разочаровали замены. И если от вынужденного выхода Соболя в центр обороны и дебютантов Булецы и Кочергина никто особо ничего не ждал, то вот после появления на футбольном поле Шапаренко и Яремчука была надежда, что наша команда прибавит. Не прибавила, а даже просела.

Статистика говорит сама за себя. Хотя чехи и спаслись на последней минуте матча, и мы вновь не удержали победный счет на последних секундах встречи, стоит говорить о том, что хозяева, как минимум, не должны были проигрывать этот матч.

Ну и ладно с этим матчем против Чехии, что же нашу сборную ждет дальше?

Через месяц будет сыграно два ключевых матча для нас – против сборных Финляндии (9 октября) и Боснии и Герцеговины (12 октября). Последний матч в группе против Боснии будет сыгран уже 16 ноября.

Эти три поединка будут определяющими в карьере Александра Петракова. Нет сомнений, что если Украина провалится в этих играх и не сумеет пробиться на чемпионат мира, то эти они станут для Петракова последними на его посту в главной команде страны.

Кто же сумел себя проявить в прошедших матчах и как будет выглядеть наша сборная в октябрьских поединках? Лучше всех проявили себя – Николай Шапаренко и Александр Тымчик. Тымчик заменил провалившего матч с Казахстаном Караваева и оправдал ожидания на все сто. Также в матче с чехами хорошо проявил себя Корниенко.

Учитывая то, что Петраков любит играть в три центральных защитника и левым центральным вполне может сыграть Миколенко, то и у Корниенко появляются отличные шансы на появление в будущих матчах. Тем более никто из не основных центральных защитников в матче с чехами не убедил.

Остается очень важным вопрос, кто же сыграет в центре поля рядом с Зинченко?

Как показывает практика, то там должен появиться либо Степаненко, либо Сидорчук. И один, и второй мало приносят пользы команде в созидательных действиях, зато делают огромный объем черновой работы. Ставить рядом с Зинченко в центре поля того же Шапаренко – опасно. Все-таки Николай хорошо себя чувствует, когда рядом есть партнер, играющий чуть ниже и страхующий его в случае чего.

На правом фланге полузащиты Андрей Ярмоленко в который раз доказал, что он безальтернативен. Как бы не были плохи его дела в клубе, в сборной он по-прежнему ключевой игрок команды.

А вот слева наверняка Петраков будет отдавать предпочтение Виктору Цыганкову. Играя в вертикальный футбол, лидер Динамо имеет очень важное качество для главного тренера – скорость.

Учитывая, что и наши вратари должны успеть восстановиться к предстоящим играм, предполагаем, что состав будет очень сильно видоизменен в играх против Финляндии и Боснии и Герцеговины.

Шапаренко рядом со Степаненко в матче с французами раскрыл себя очень хорошо, но все-таки статус Зинченко в команде достаточно высок и это, пожалуй, самая спорная позиция. Тут сложно определить, кто же принесет больше пользы для команды на футбольном поле, Зинченко или Шапаренко.

И опять нет места Руслану Малиновскому и непонятно, как же его использовать при игре в три центральных защитника. Не забываем, что еще есть и Буяльский, которого вписать в эту тактическую модель тоже достаточно сложно. Возможно, тренерский штаб проявит гибкость и выберет ту структуру и модель игры, которая позволит выйти на поле всем сильнейшим игрокам, но что-то подсказывает, что Александр Петраков не будет отступать от своих принципов и будет играть именно в тот футбол, в который верит и который не единожды уже приносил ему результат.

Сергей Горбаченко, Football.ua