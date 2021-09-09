Украина

По словам бразильца, его переезду на Энфилд помешали финансовые запросы Шахтера.

В летнее трансферное окно экс-полузащитник донецкого Шахтера Алекс Тейшейра перебрался на правах свободного агента в турецкий Бешикташ после того, как его бывший клуб, китайский Цзянсу Сунин, прекратил свое существование.

31-бразилец впервые рассказал, почему в феврале 2016 года он перешел именно Цзянсу Сунин, а не в Ливерпуль, с которым его активно связывала пресса.

"Никто не знает истинной истории, почему так произошло. Все выглядит, словно я предпочел Китай и деньги Премьер-лиге! Именно так это преподносится, хотя АПЛ – лучший чемпионат в мире".

"Ливерпулю и Шахтеру никак не удавалось прийти к соглашению. Шахтер продолжал увеличивать сумму, чем я был разочарован".

"В последний день я получил невероятное предложение из Китая. Я принял его ради своей семьи и своего будущего. Я не отказался от Премьер-лиги из-за денег, потому что это была моя мечта. Я впервые говорю об этом, потому что хочу жить и ни от кого не зависеть. Мне это нравится. Об этом всем ранее знали только мои близкие друзья", — приводит слова Алекса Тейшейры CNN Turk.

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