Украина

Наставник Ингульца высказался о предстоящем дерби Кировоградской области.

В поединке седьмого тура украинской Премьер-лиги нас ожидает дерби Кировоградской области между Александрией и Ингульцом.

Главный тренер петровского клуба Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от предстоящего противостояния.

"Мы стараемся лишний раз не накручивать ребят. Они и так понимают, что игра важная и нужно брать очки. Для нас, футболистов и тренеров, это будет такой же матч, как и с любой другой командой.

Любая игра является принципиальной, и она может быть принципиальной только в борьбе за очки и турнирную позицию. Поэтому принципиальности будет ни больше ни меньше, чем с любым другим соперником. А то, что мы находимся в одной области, подогреет какой-то интерес со стороны журналистов и зрителей к этому матчу", — приводит слова Лавриненко Футбол NEWS.

Напомним, матч Александрия — Ингулец состоится в пятницу, 10 сентября, в 19:30 по киевскому времени. Следить за его событиями вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.