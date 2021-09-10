Украина

Главный тренер Мариуполя поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги Мариуполь будет проводить гостевой поединок против ковалевского Колоса, накануне которого главный тренер "приазовцев" Остап Маркевич прокомментировал готовность своей команды добывать первую победу в новом сезоне.

"От матча против Колоса, в первую очередь, ожидаем хорошего футбола и набранных очков. Будет очень серьезный поединок, так как по-другому в нынешних условиях просто не бывает.

В целом, у меня нет поводов говорить о том, что нам чего-то не хватает. Наверное, хватит уже нарекать на судьбу. С командой все в порядке, мы готовимся и, я уверен, должны исправлять свою игру и результаты. Посмотрим, как оно сложится на деле.

Для нас сейчас главное — вернуться ко своему стилю. Сделаем это — сможем набирать очки и подниматься по турнирной таблице. Мы настойчиво работаем над этим.

В среду к нам вернулись пять игроков молодежной сборной, а в усеченном составе было не так уж и удобно работать. В четверг приехали еще и Драмбев с Вьюнником. Мы бы хотели, чтобы каждый принимал участие в тренировочном процессе и отрабатывали необходимые аспекты игры.

Однако, я не могу нарекать на то, что мои футболисты выступают за нашу страну. Это же сборная Украины! Они обязаны защищать честь нашей страны, поэтому этот момент важен и для них, и для нас.

За двухнедельную паузу мы немного подтянули парней по физике, а наш лазарет уже практически опустил. Последнее — очень обнадеживающий факт. Травмы? Чоботенко тяжело травмировался в Кропивницком, поэтому мы желаем ему скорейшего выздоровления. Плюс, у Очеретько еще есть небольшой дискомфорт, поэтому его участие в матче под вопросом", — завершил на далеко не самой приятной ноте украинский специалист.

Напомним, что матч Колос — Мариуполь состоится 12 сентября, начало в 17:00 по киевскому времени.