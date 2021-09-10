Украина

Наставник дончан поделился впечатлениями от первого периода работы в клубе.

Итальянский главный тренер Роберто Де Дзерби уже более 100 дней возглавляет донецкий Шахтер, поэтому пресс-служба клуба обратилась к нему за комментариями относительно его первых основательных впечатлениях от работы внутри украинского коллектива.

"Мне не нравится подводить итоги до того, как моя работа завершена. На данном этапе, работается комфортно. Я доволен тем, как мы начали сезон. Конечно, нет пределов совершенству, и я всегда обращаю внимание на моменты, которые можно было бы улучшить.

Согласен, что у команды уже на данном этапе есть свой стиль. Она добилась важных результатов, поэтому, можно сказать, что первые 100 дней прошли в позитивном ключе.

В прошлом сезоне Шахтер финишировал вторым с отставанием от Динамо на 11 очков и не добился ни одной из поставленных целей, поэтому, я считаю, что пришло время для изменений. Моей глобальной задачей будет оставить по окончании своей работы Шахтер более сильным, по сравнению с тем, каким я его принял.

Для того, чтобы команда выросла в целом, необходимо помогать совершенствоваться молодым игрокам для того, чтобы они совершенствовались и становились настоящими футболистами.

В команде много талантливых исполнителей, но единственная проблема, если так можно выразиться, состоит в том, что на поле 11 человек, а не один, как в, например, теннисе. Поэтому, талант одного отдельного игрока должен соотносить с талантом партнера. Чтобы создать команду, недостаточно собрать вместе большое количество индивидуально сильных игроков. Необходимо их организовать, научить говорить на одном футбольном языке. Только так создаются действительно большие команды, в противном случае — это будет лишь набор отдельных высококлассных футболистов, которые не являются целостным коллективом", — высказался итальянский специалист.

Напомним, что уже 11 сентября "горняки" проведут домашний матч против днепровского Днепра-1.