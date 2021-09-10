Украина

Экс-игрок молодежной сборной Украины ушел из жизни в возрасте 27 лет.

Бывший защитник харьковского Металлиста и молодежной сборной Украины Денис Барвинко ушел из жизни в возрасте 27 лет.

Произошло это сегодня, 10 сентября 2021 года. Причины смерти воспитанника запорожского Металлурга и Металлиста неизвестны.

Барвинко - один из немногих молодых футболистов Металлиста, получивший шанс от Мирона Маркевича проявить себя в основной команде. На его счету 7 матчей и 1 результативная передача за харьковский клуб в рамках УПЛ.

Помимо этого, Денис Барвинко провел один поединок в Лиге Европы и три игры в Кубке Украины. Также он вызывался в молодежные сборные Украины разных возрастов.

Несмотря на то, что из-за постоянных травм Барвинко завершил карьеру в весьма раннем возрасте, с футболом он не завязал. В последнее время Денис возглавлял Энергию Приднепровск из чемпионата Днепропетровской области.

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