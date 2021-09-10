Украина

Принципиальный поединок со спорными решениями главного арбитра завершил лишь с одним забитым мячом.

Украинская Премьер-лига возвращалась после международной паузы стартовым поединком седьмого тура, который имел статус дерби. Лишь в прошлом сезоне на футбольной карте Украины загорелась отметка о принципиальном поединке в Кировоградской области, а Александрия и петровский Ингулец за один год успели наиграть сразу три поединка, забив при этом 13 голов на двоих — небольшое преимущество было за "полиграфами", которые дважды побеждали дома, неизменно отправляя в ворота соперников при этом сразу четыре мяча.

Что же касается старта нового сезона, то коллективы Юрия Гуры и Сергея Лавриненко преследуют разные цели. Это было отчетливо заметно по рещультатам матчей против наиболее сильных соперников, с которыми Александрии удавалось добиваться даже неожиданных побед по типу успеха на НСК Олимпийский против донецкого Шахтера (2:1), в то время как команда из Петрово с боями выходила из серии матчей против грандов на старте сезона, но вот набранных баллов с собой практически не прихватила.

При этом, Ингулец успел зацепиться за результат в игре против киевского Динамо (1:1), после чего взял свое в играх против ПФК Львов (2:1) и Мариуполя (3:0). У соперников тоже было чем похвастаться — упомянутый успех против "горняков" открыл для Александрии серию из дополнительных трех матчей: Черноморец, Колос, Львов, без поражений, но лишь против "колосков" команда Гуры сумела набрать максимум очков (1:0). Не такой уж и весомый задел перед первой игрой сезона на обновленном газоне домашнего для команды КСК Ника.

Как для поединка с таким громким статусом, как дерби, наша игра была достаточно скромной по числу голевых моментов с обеих сторон. Первая половина матча в этом контексте, так и вовсе, получилась максимально скомканной, так как за пустыми забросами в надежде на Ситало со стороны гостей, а также игры без номинального центрального нападающего в исполнении хозяев поля ждать серьезных предложений как-то и не приходилось.

Лишь под самый перерыв Александрия наконец-то сумела распутаться из хитросплетений тренерской задумки своего наставника, но Одарюку так и не удалось завершить ударом в створ ворот подачу Третьякова с левого фланга на дальней штанге, а Гальчук вскоре парировал подкрутку от Мирошниченко с правого фланга штрафной.

Уже в начале второго тайма игра пошла в куда более интересном ключе. Во-первых, на поле появился Кирилл Ковалец, что уже гарантировало нам интересные решения в атаке. Во-вторых, "полиграфы" таки сумели открыть счет, пусть и упомянутый полузащитник в голевой атаке не принимал участия. Эпизод на 53-й минуте предрешила передача верхом со своей половины от Калюжного, после чего Салем у грани своей штрафной растерялся при игре на опускающемся мяче, чем тут же воспользовался Сергей Гринь.

В дальнейшем, мы увидели все тот же футбол образца первого тайма, пусть и с чуть большим эпизодическим преимуществом на мяче от хозяев поля на первых порах. Александрия имела все шансы закрыть поединок досрочно, но пенальти за подкат Коробенко против Ковальца в левом фланге штрафной "козаков" арбитр почему-то не дал, равно как и поступил аналогичным образом в эпизоде со столкновением Плохотнюка и Билыка на противоположной стороне поля уже через несколько минут.

Гостей хватило на небольшое перестроение и финальный штурм, который мог увенчать результативный удар головой от все того же Плохотнюка, но Билык на линии сыграл безупречно. Впрочем, соперники к тому моменту тоже упустили несколько прекрасных голевых моментов, поэтому вряд ли команда Лавриненко могла справедливо рассчитывать на очки при продемонстрированном футболе.

В следующем туре Александрия сыграет в гостях против киевского Динамо, а петровский Ингулец на своем поле будет принимать ковалевский Колос.— Ингулец 1:0Гринь, 53Билык — Мирошниченко, Мельник, Бухал, Цуриков — Калюжный (Рыбалка, 90+4), Демченко (Ковалец, 46), Дрышлюк — Одарюк (Спинелли, 74), Гринь (Кирюханцев, 90+3), Третьяков.Гальчук — Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко — Шишка (Коваленко, 57) — Полегенько (Козак, 56), Коробенко, Запорожец, Шарай (Гопей, 76) — Ситало (Плохотнюк, 76).Предупреждения: Ковалец, Дрышлюк — Салем, Козак, Опанасенко