Украина

Специалист рассказал о прошедшем матче.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от Александрии со счетом 1:0.

"Впечатления от результата негативные. Мы понимали, что это будет матч до забитого мяча. Александрия реализовала свой момент, а мы свои – нет. Для болельщиков встреча была на довольно высоких скоростях.

Пропустили гол во втором тайме, Александрия начала играть по счету, использовала свободные зоны и контратаки, отошла всей командой назад. Нам пришлось рисковать. Забитый мяч – ошибка защитника. Была высокая линия защиты и пошла длинная передача. Защитник не вовремя на нее среагировали".

"Усилили атаку за счет замен, хотели забить мяч. Мне казалось, что в моменте, когда Плохотнюк пробрасывал мяч, а вратарь Александрии сыграл в него, был пенальти. Надо посмотреть повтор. Арбитру, наверное, виднее.

До забитого мяча соперник ни в чем не был лучше нас. До гола не было никаких неожиданностей. До гола игра была ничейной. Мы расстроены, но не должны вешать нос. Надо проанализировать и забыть этот матч и готовиться к следующему", — сказал Лавриненко.

Видео гола и обзор матча Александрия — Ингулец можно смотреть на Football.ua.