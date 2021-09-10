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Александрия - Ингулец, УПЛ
10 сентября 2021, 22:15
В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги Александрия в домашних стенах переиграла Ингулец (1:0).
Единственный гол в дерби на свой счет оформил летний новичок Александрии Сергей Гринь. Вашему вниманию видео взятия ворот и обзор матча:
Александрия — Ингулец 1:0
Гол: Гринь, 53
Александрия: Билык — Мирошниченко, Мельник, Бухал, Цуриков — Калюжный (Рыбалка, 90+4), Демченко (Ковалец, 46), Дрышлюк — Одарюк (Спинелли, 74), Гринь (Кирюханцев, 90+3), Третьяков.
Ингулец: Гальчук — Асмелаш, Ковалев, Салем, Опанасенко — Шишка (Коваленко, 57) — Полегенько (Козак, 56), Коробенко, Запорожец, Шарай (Гопей, 76) — Ситало (Плохотнюк, 76).
Предупреждения: Ковалец, Дрышлюк — Салем, Козак, Опанасенко