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Football.ua представляет анонс поединка 7-го тура УПЛ между Рухом и Зарей.

Рух попытается впервые забить в ворота луганской Зари и заработать позитивный результат.

Рух – Заря

Суббота, 11 сентября, 14:00. Арена-Львов, Львов. Виктор Копиевский – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Заре очень легко даются поединки против Руха. Подопечные Виктора Скрипника за две встречи в прошлом сезоне добыли две победы. Более того, Рух пока так и не сумел даже забить гол в ворота Зари.

Команды на международную паузу уходили с разными задачами. Игроки Зари Булеца и Кочергин получили свои дебютные вызовы в национальную сборную и даже успели сыграть свой первый поединок в товарищеском матче против Чехии.

У Руха не так давно поменялся главный тренер. Команду вновь возглавил опытный специалист Леонид Кучук. Под его руководством команда сумела поправить свое турнирное положение. Это пауза точно должна была пойти на пользу Кучуку, который получил хоть какое-то время на то, чтобы поработать с командой.

Загадывать, как будет складываться этот матч довольно непросто. Рух наверняка постарается сыграть от соперника и будет делать ставку на контратаки и стандартные положения. Заря же наоборот попытается как можно быстрее решить свои вопросы, дабы игра не стала нервной для них. Луганчане в прошлом туре добыли очень важную победу в матче против Ворсклы и точно будут ставить перед собой задачу продлить победную серию в матче против Руха.

История противостояний в УПЛ

Всего игр: 2 (2 победы Зари)

На поле Руха: 1 (1 победа Зари)

Разница забитых и пропущенных голов: 6-0 в пользу Зари

Самый результативный матч: победа Зари 4:0 (2020)

прогноз 0:2

Сергей Горбаченко, Football.ua