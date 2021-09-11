Украина

Football.ua представляет анонс поединка 7-го тура УПЛ между Металлистом 1925 и Динамо.

Непростое испытание придется пройти дебютанту Премьер-лиги Металлисту 1925. На своем поле они примут действующего чемпиона страны киевское Динамо.

Металлист 1925 – Динамо

Суббота, 11 сентября, 17:00. ОСК Металлист, Харьков. Максим Козыряцкий – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 2.

Матч против Металлиста 1925 очень важен для киевского Динамо. Уже на этой неделе киевлянам предстоит стартовать в Лиге чемпионов домашним поединком против португальской Бенфики. Наверняка Мирча Луческу попытается добыть победу над харьковской командой "малой кровью".

Вполне может быть будет проведена ротация и свое игровое время получат не основные игроки команды. В такой ситуации вполне можно ожидать дебют бразильца Витиньо, который в последний день трансферного окна подписал контракт со столичным клубом. Есть у динамовцев и серьезные потери – Николай Шапаренко дисквалифицирован и не поможет своей команде в этом матче. Также под вопросом участие Виталия Буяльского, который в располодении национальной сборной получил повреждение.

Несмотря на все кадровые проблемы Динамо они все равно фавориты предстоящей встречи. Но это совсем не означает, что чемпиону Украины будет легко. Металлист 1925 в прошлом туре дал очень достойный бой Днепру-1. После игры главный тренер днепрян Игор Йовичевич отметил, что харьковчане не заслуживали поражения в той игре. Команда Валерия Кривенцова уже успела показать, что у этого коллектива есть характер и они способны на сюрпризы. Получится ли совершить одну из главных сенсаций в туре и отобрать очки у Динамо?

История противостояний

Эти команды встречаются впервые в своей истории

прогноз 0:3

Сергей Горбаченко, Football.ua