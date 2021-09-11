УПЛ утвердила даты и время начала матчей 10-го тура.
Динамо - Шахтер, ФК Динамо
11 сентября 2021, 09:57
УПЛ утвердила даты и время начала поединков десятого тура чемпионата Украины. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
Главным матчем уик-энда станет противостояние двух грандов украинского чемпионата, в котором киевское Динамо примет донецкий Шахтер в Киеве. Игра состоится в воскресенье, 3 октября, в 19:30 по киевскому времени.
Расписание 10-го тура УПЛ
Пятница, 1 октября
19:30 Мариуполь — Рух
Суббота, 2 октября
14:00 Колос — Черноморец
17:00 Львов — Днепр-1
19:30 Ворскла — Ингулец
Воскресенье, 3 октября
14:00 Верес — Александрия
17:00 Заря — Десна
17:00 Металлист 1925 — Минай
19:30 Динамо — Шахтер
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