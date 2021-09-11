Украина

УПЛ утвердила даты и время начала матчей 10-го тура.

УПЛ утвердила даты и время начала поединков десятого тура чемпионата Украины. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Главным матчем уик-энда станет противостояние двух грандов украинского чемпионата, в котором киевское Динамо примет донецкий Шахтер в Киеве. Игра состоится в воскресенье, 3 октября, в 19:30 по киевскому времени.

Расписание 10-го тура УПЛ

Пятница, 1 октября

19:30 Мариуполь — Рух

Суббота, 2 октября

14:00 Колос — Черноморец

17:00 Львов — Днепр-1

19:30 Ворскла — Ингулец

Воскресенье, 3 октября

14:00 Верес — Александрия

17:00 Заря — Десна

17:00 Металлист 1925 — Минай

19:30 Динамо — Шахтер

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