Украина

Роберто Де Дзерби огласил перечень футболистов, которые могут сыграть в ближайшем поединке.

В рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер на поле НСК Олимпийский в Киеве будет принимать днепровский Днепр-1.

В предстоящей игре главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби не сможет рассчитывать на дисквалифицированных Марлона и Додо, а также Сергея Кривцова, которому был предоставлен отдых на фоне международных поединков.

Однако, обойма "оранжево-черных" не обошлась и без пополнения — Валерий Бондарь и Педриньо смогут принять участие в матче против Днепра-1.

Голкиперы: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов;

Защитники: Витао, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Исмаили, Виктор Корниенко, Валерий Бондарь;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Манор Соломон, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Георгий Судаков, Педриньо;

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Фернандо.

Напомним, что матч Шахтер — Днепр-1 состоится 11 сентября, начало в 19:30 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной встречи, а также предлагает своим читателям ознакомиться с анонсом предстоящей игры.