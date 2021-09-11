26-летний центрбек продолжит карьеру в черниговском клубе.
Алексей Ковтун, Десна
11 сентября 2021, 19:55
Десна объявила о подписании центрального защитника Алексея Ковтуна, права на которого ранее принадлежали закарпатскому Минаю.
26-летний украинец перешел в черниговский клуб на правах свободного агента, где будет выступать под 6-м номером.
Финансовые детали сделки и срок соглашения между футболистом и Десной не уточняются.
В прошлом сезоне Алексей Ковтун провел 4 поединка в рамках УПЛ, в которых он заработал 2 предупреждения.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.