Украина

26-летний центрбек продолжит карьеру в черниговском клубе.

Десна объявила о подписании центрального защитника Алексея Ковтуна, права на которого ранее принадлежали закарпатскому Минаю.

26-летний украинец перешел в черниговский клуб на правах свободного агента, где будет выступать под 6-м номером.

Финансовые детали сделки и срок соглашения между футболистом и Десной не уточняются.

В прошлом сезоне Алексей Ковтун провел 4 поединка в рамках УПЛ, в которых он заработал 2 предупреждения.

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