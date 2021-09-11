Украина
11 сентября 2021, 21:23
Шахтер переиграл Днепр-1
Подопечные Роберто Де Дзерби не отпустили в отрыв киевское Динамо, одержав победу в тяжелом противостоянии.
Шахтер — Днепр-1, фото ФК Шахтер Донецк
11 сентября 2021, 21:23
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Шахтер — Днепр-1 2:0
Голы: Фернандо, 15, Траоре, 87
Шахтер: Пятов — Конопля, Витао, Матвиенко, Исмаили (Исмаили, 62) — Степаненко (Маркос Антонио, 80), Майкон — Тете (Соломон, 62), Алан Патрик, Педриньо (Марлос, 85) — Фернандо (Траоре, 62).
Днепр-1: Кожокару — Лучкевич (Назаренко, 69), Адамюк, Сваток, Логинов, Дубинчак — Джурасек, Ди Франко (Чуже, 72), Когут, Гуцуляк (Билл, 87) — Довбик.
Предупреждения: Майкон — Сваток, Ди Франко.